В індійському місті Суряпет під час відкриття національного чемпіонату з кабадді звалилася трибуна з глядачами. Близько 30 людей отримали тілесні ушкодження.

На кадрах видно, як величезна трибуна з людьми впала за частки секунди. За повідомленнями поліції, даних про загиблих поки немає. На трибуні перебувало майже 1500 чоловік.

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Поліція заявляє, що незабаром розпочне розслідування нещасного випадку. Керівник поліції Суряпету повідомив, що дотепер не повідомляється про загибель людей з місця аварії.

"Поранено близько 25-30 людей, а важко поранено близько 4-5 людей. Усі люди, що потрапили під завали деревини, були перевезені до урядової лікарні Суряпету та інших лікарень поблизу. Ми підозрюємо, що структура була слабкою і зламалася під час турніру, точна причина ще невідома", – сказав офіцер.

Відео інциденту

Довідка. Кабадді – популярна в Індії командна гра.