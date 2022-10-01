Неприятный инцидент произошел в Чили, в столице этой страны Сантьяго. Часть местных болельщиков решила подняться на металлическую конструкцию, которая вскоре обрушилась.
Читайте также Убийственный нокаут: 25-летний боксер скончался после чемпионского поединка
Металлическая конструкция не выдержала безумие фанатов
Дело в том, что не всем поклонникам хватило мест на трибунах.
Эта металлическая конструкция была предназначена для рекламных баннеров, и просто не справилась с суммарным весом поднявшихся на нее фанатов.
В какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула вниз вместе с находившимися на ней болельщиками.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Видео момента