Неприятный инцидент произошел в Чили, в столице этой страны Сантьяго. Часть местных болельщиков решила подняться на металлическую конструкцию, которая вскоре обрушилась.

Читайте также Убийственный нокаут: 25-летний боксер скончался после чемпионского поединка

Металлическая конструкция не выдержала безумие фанатов

Дело в том, что не всем поклонникам хватило мест на трибунах.

Эта металлическая конструкция была предназначена для рекламных баннеров, и просто не справилась с суммарным весом поднявшихся на нее фанатов.

В какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула вниз вместе с находившимися на ней болельщиками.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Видео момента

Любопытно. Коло-Коло возглавляет таблицу чемпионата Чили и должен оформить первый за 5 лет чемпионский титул.