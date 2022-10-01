Неприємний інцидент стався Чилі, в столиці цієї країни Сантьяго. Частина місцевих вболівальників вирішила піднятися на металеву конструкцію, яка невдовзі обвалилася.
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Металева конструкція не витримала божевілля фанатів
Річ у тім, що не всім шанувальникам вистачило місць на трибунах.
Ця металева конструкція була призначена для рекламних банерів, і просто не впоралася з сумарною вагою фанатів, які на неї піднялися.
В якийсь момент конструкція не витримала і рухнула вниз разом з уболівальниками, які перебували на ній.
Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
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