Киньонес проиграл венесуэльцу Муньосу нокаутом в 8-м раунде. Он упал на конвас за 30 секунд до конца боя, после чего не смог подняться самостоятельно.

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Что произошло с боксером

Боксера вынесли с ринга на носилках и доставили в больницу.

Луису сделали операцию по удалению сгустка крови в мозгу, переведя в состояние искусственной комы. Врачи диагностировали у колумбийца отрыв тромба. К сожалению, после 5 дней комы он скончался.

Видео нокаута

Соперник Луиса прокомментировал смерть боксера.

"Я никогда не думал, что мечта может превратиться в настоящий ужас. Желание добиться успеха в жизни привело нас обоих на общий путь. Из-за профессии, которую мы с ним избрали, сегодня мы оказались в ужасной ситуации, которую было трудно представить.

В последние дни ты не выходишь из моей головы, и я думаю о великом будущем. Мы были партнерами и друзьями по рингу. Благодаря этому я узнал, какой ты хороший человек и отличный боксер", – отметил Муньос.

К слову. Бой проходил в рамках первого полусреднего дивизиона – до 63,5 килограммов.