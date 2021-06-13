История стадиона

Строительство арены началось в 1993 году. Но могло и вообще не стартовать. Муниципалитет Амстердама объявил о строительстве на месте, где перед этим планировалось построение нового стадиона, многоэтажного паркинга. Однако власти города снова изменили свое решение и таки дали разрешение на строительство там стадиона.

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Поспособствовал этому местный футбольный клуб Аякс. Команда проводила домашние матчи на стадионе "Де Майер", но в то же время размышляла о новом и современном доме для футбольных поединков. При содействии Аякса конструкция спроектированного стадиона была несколько изменена.

Интересно! Проект стадиона был разработан специально для летней Олимпиады-1992. Амстердам был одним из претендентов на проведение Олимпийских игр.

Арена уже принимала матчи чемпионата Европы

"Амстердам-Арена" была официально открыта 14 августа 1996 года королевой Беатрикс. На строительство красивого стадиона была потрачена кругленькая сумма денег – 140 миллионов евро. Товарищеский поединок между Аяксом и итальянским Миланом стал матчем-открытием новенькой арены. На трибунах стадиона может поместиться 54 990 фанатов. Противостояние завершилось разгромом нидерландского клуба 0:3.

Сейчас на стадионе размещен музей Аякса. Кроме футбольных матчей в чаше арены проходят концерты и различные соревнования по другим видам спорта.

Стадион уже принимал встречи чемпионата Европы, но было это в далеком 2000 году. Теперь арена станет домом для сборной.

25 апреля 2017 года было объявлено, что "Амстердам-Арена" будет переименована на "Йохан Кройф Арена", в честь легендарного голландского футболиста Йохана Кройфа.

Видеообзор стадиона в Амстердаме

Особенность арены

Раздвижная крыша – инженерная особенность проекта. Дожди в Нидерландах не редкость, поэтому прикрыть трибуны от непогоды было необходимо.

Украинская сборная сыграет свой матч на этой арене 13 июня против местной сборной Нидерландов. Поединок смогут посетить 16 тысяч болельщиков. Встреча Евро-2020 начнется в 22:00.