История стадиона
Строительство арены началось в 1993 году. Но могло и вообще не стартовать. Муниципалитет Амстердама объявил о строительстве на месте, где перед этим планировалось построение нового стадиона, многоэтажного паркинга. Однако власти города снова изменили свое решение и таки дали разрешение на строительство там стадиона.
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Поспособствовал этому местный футбольный клуб Аякс. Команда проводила домашние матчи на стадионе "Де Майер", но в то же время размышляла о новом и современном доме для футбольных поединков. При содействии Аякса конструкция спроектированного стадиона была несколько изменена.
Арена уже принимала матчи чемпионата Европы
"Амстердам-Арена" была официально открыта 14 августа 1996 года королевой Беатрикс. На строительство красивого стадиона была потрачена кругленькая сумма денег – 140 миллионов евро. Товарищеский поединок между Аяксом и итальянским Миланом стал матчем-открытием новенькой арены. На трибунах стадиона может поместиться 54 990 фанатов. Противостояние завершилось разгромом нидерландского клуба 0:3.
- Сейчас на стадионе размещен музей Аякса. Кроме футбольных матчей в чаше арены проходят концерты и различные соревнования по другим видам спорта.
Стадион уже принимал встречи чемпионата Европы, но было это в далеком 2000 году. Теперь арена станет домом для сборной.
25 апреля 2017 года было объявлено, что "Амстердам-Арена" будет переименована на "Йохан Кройф Арена", в честь легендарного голландского футболиста Йохана Кройфа.
Видеообзор стадиона в Амстердаме
Особенность арены
Раздвижная крыша – инженерная особенность проекта. Дожди в Нидерландах не редкость, поэтому прикрыть трибуны от непогоды было необходимо.