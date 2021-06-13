Історія стадіону

Будівництво арени розпочалось у 1993 році. Але могло й взагалі не стартувати. Муніципалітет Амстердама оголосив про будівництво на місці, де перед цим планувалася побудова нового стадіону, багатоповерхового паркінгу. Однак влада міста знову змінила своє рішення та таки дала дозвіл на будівництво там стадіону.

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Посприяв цьому місцевий футбольний клуб Аякс. Команда проводила домашні матчі на стадіоні "Де Маєр", але водночас міряла про нову та сучасну домівку для футбольних поєдинків. За сприяння Аякса конструкція спроєктованого стадіону була дещо змінена.

Цікаво! Проєкт стадіону був розроблений спеціально для Літньої Олімпіади-1992. Амстердам був одним із претендентів на проведення Олімпійських ігор.

Арена вже приймала матчі чемпіонату Європи

"Амстердам-Арена" була офіційно відкрита 14 серпня 1996 року королевою Беатрікс. На будівництво красивого стадіону було витрачено кругленьку суму грошей – 140 мільйонів євро. Товариський поєдинок між Аяксом та італійським Міланом став матчем-відкриттям новенької арени. На трибунах стадіону може поміститись 54 990 фанатів. Протистояння завершилось розгромом нідерландського клубу 0:3.

Зараз на стадіоні розміщений музей Аякса. Окрім футбольних матчів у чаші арени відбуваються концерти та різноманітні змагання з інших видів спорту.

Стадіон вже приймав зустрічі чемпіонату Європи, але було це у далекому 2000 році. Тепер арена знову стане домівкою для збірної.

25 квітня 2017 року було оголошено, що "Амстердам-Арена" буде перейменована на "Йоган Кройф Арена", на честь легендарного нідерландського футболіста Йогана Кройфа.

Відеоогляд стадіону в Амстердамі

Особливість арени