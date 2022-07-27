Гутцайт: Украинский спорт – был, есть и будет всегда
По информации Гутцайта, на восстановление стадиона имени Гагарина нужно 9 миллионов гривен. Он заверил, что министерство планирует снести то, что осталось от спортивной арены в Чернигове, и построить новую.
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"Футбольный стадион и центр олимпийской подготовки по биатлону. Эти объекты, судя по всему, представляли большую угрозу и были за это разрушены.
Как выглядит стадион в Чернигове / Фото из фейсбука Гутцайта
Сколько средств нужно на восстановление стадиона / Фото из фейсбука Гутцайта
Олимпийский учебно-спортивный центр "Чернигов" – уничтожены трибуны, повреждены покрытия футбольного поля, тренажерный зал для тяжелой атлетики, спортивные площадки, медико-восстановительный центр. Ориентировочная сумма ущерба - до 9 миллионов долларов", – отметил Гутцайт.
Также министр побывал на лыжной базе, которая также подверглась значительным обстрелам кафиров. По его словам, на ее восстановление нужно 5 миллионов долларов.
Министр посетил лыжную базу в Чернигове / Фото из фейсбука Гутцайта
Центр олимпийской подготовки по биатлону – разрушено админздание, общежитие и спортивный зал. Объем нанесенного ущерба ориентировочно 5 млн долларов. Таких объектов по всей Украине уже 111. Разбомбленных, выгоревших, разорванных российскими снарядами. Украинский спорт – был, есть и будет всегда!
– добавил министр.
Ущерб для украинского спорта
- Ранее Гутцайт сообщал, что оккупанты разрушили уже более 111 спортивных объектов. Ущерб ориентировочно – более 160 000 000 долларов. Больше всего объектов разрушено в Донецкой области.
- От российской агрессии погибли 110 представителей украинского спорта, 22 человека находятся в плену. Более 3000 наших спортсменов и тренеров с оружием в руках защищают Украину.