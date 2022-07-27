Гутцайт: Український спорт – був, є і буде завжди

За інформацією Гутцайта, на відбудову стадіону імені Гагаріна потрібно 9 мільйонів гривень. Він запевнив, що міністерство планує знести те, що залишилось від спортивної арени в Чернігові та побудувати нову.

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"Футбольний стадіон та центр олімпійської підготовки з біатлону. Ці об’єкти, судячи з усього, становили велику загрозу і були за це зруйновані.

Як виглядає стадіон в Чернігові / Фото з фейсбуку Гутцайта

Скільки коштів потрібно на відбудову стадіону / Фото з фейсбуку Гутцайта

Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів" – знищено трибуни, пошкоджено покриття футбольного поля, тренажерний зал для важкої атлетики, спортивні майданчики, медико-відновлювальний центр. Орієнтовна сума збитків — до 9 мільйонів доларів", – зазначив Гутцайт.

Також міністр побував на лижній базі, яка також зазнала значних обстрілів окупантів. За його словами, на її відновлення потрібно 5 мільйонів доларів.

Міністр відвідав лижну базу в Чернігові / Фото з фейсбуку Гутцайта

Центр олімпійської підготовки з біатлону – зруйновано адмінбудівлю, гуртожиток та спортивний зал. Обсяг завданих збитків орієнтовно 5 млн доларів. Таких об’єктів по всій Україні вже 111. Розбомблених, вигорілих, пошматованих російськими снарядами. Український спорт – був, є і буде завжди!

– додав міністр.

Збитки для українського спорту