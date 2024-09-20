В Лиге чемпионов 2024-2025 отыграли матчи первого тура. Чемпион Бельгии Брюгге провалился на старте турнира, проиграв дортмундской Боруссии, сообщает 24 Канал.

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Дикая уборная

"Шмели" забили в ворота "черно-синей" команды три "сухих" мяча. После игры в интернете начали распространять некоторые фото со стадиона "Ян Брейдель".

Особую популярность набрало фото из туалета этой арены. Помещение выглядит заброшенным, а стены – голыми. Немецкие фанаты назвали состояние уборной "позорным".



Заброшенный туалет на стадионе Брюгге / фото из соцсети Х

Отметим, что Брюгге уже отыграл семь матчей в чемпионате Бельгии. Команда Ники Хаена набрала 13 очков и расположилась на втором месте. Впереди только Генк с 16-ю пунктами.

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Что же касается подопечных Нури Шахина, то Боруссия выиграла два из трех матчей в Бундеслиге. Дортмундцы также занимают вторую строчку, имея отставание в два балла от Болгарии.