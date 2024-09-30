На матче мадридского дерби между Атлетико и Реалом произошел неприятный инцидент. Болельщики "матрасников" забросали Тибо Куртуа различными предметами, а также желали смерти футболистам "сливочных".

Читайте также Лунин вернется в основу Реала благодаря травме Куртуа: сколько будет играть украинец

Санкции для "Метрополитано"

Из-за поведения фанатов арбитр прервал противостояние на 15 минут.

Возможные санкции за нарушение подобных норм предусматривают проведение двух или трех домашних матчей с частичным закрытием трибун.

Главный арбитр матча Матео Бускетс Феррер все события подробно описал в протоколе, поэтому скорее всего, что стадион "Метрополитано" получит штраф.

Напомним, что матч закончился ничьей. Атлетико и Реал разошлись на счете 1:1.