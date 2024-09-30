На матчі мадридського дербі між Атлетіко та Реалом стався неприємний інцидент. Вболівальники "матрацників" закидали Тібо Куртуа різними предметами, а також бажали смерті футболістам "вершкових".

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Санкції для "Метрополітано"

Через поведінку фанатів арбітр перервав протистояння на 15 хвилин.

Можливі санкції за порушення подібних норм передбачають проведення двох або трьох домашніх матчів з частковим закриттям трибун.

Головний арбітр матчу Матео Бускетс Феррер всі події детально описав у протоколі, тому скоріш за все, що стадіон "Метрополітано" отримає штраф.

Нагадаємо, що матч закінчився нічиєю. Атлетіко та Реал розійшлись на рахунку 1:1.