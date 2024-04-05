В чемпионате Англии 2023-2024 завершился 31 тур посреди этой недели. Центральный матч был вынесен на вечер четверга, в котором Челси принимал Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Ссора экс-партнеров по Челси

Игра выдалась очень напряженной. Лондонцы забили дважды, но МЮ смог ответить аж тремя голами. Когда казалось, что победа "красных дьяволов" неизбежна, Челси оформил еще два мяча в компенсированное время и одержал победу.

После матча состоялась стычка между игроками команд Энцо Фернандесом и Мейсоном Маунтом. Игрок Челси что-то крикнул в бой Мейсону и указал ему на эмблему лондонского клуба.

Видео ссоры Фернандеса и Маунта:

Аргентинские СМИ сообщают, что Энцо сказал футболисту Манчестер Юнайтед такую реплику: "Помни свое место, недоносок". Этой фразой Фернандес хотел напомнить англичанину о его выступлениях за Челси.

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Карьера Мейсона Маунта

Напомним, что Мейсон является воспитанником Челси, за который дебютировал в 2019 году. За четыре сезона в составе "синих" он отметился 33 голами в 195 матчах и выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Прошлым летом Маунт перебрался в Манчестер Юнайтед за 64 миллиона евро. Впрочем из-за травмы англичанин пока не смог себя зарекомендовать на "Олд Траффорд", забив один гол в 15-ти матчах.