Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1

Голы: Нуньес, 17, Макаллистер, 76, Гакпо, 90 – Брэдли, 58 (автогол)

В чемпионате Англии на этой неделе состоялся 31 тур АПЛ. В среду свои матчи выиграли Арсенал и Манчестер Сити, тогда как игра другого претендента на чемпионство Ливерпуля была вынесена на четверг, пишет 24 канал.

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Курьезный гол Нуньеса

Для сохранения лидерства в турнирной таблице мерсисайдцам надо было обыграть дома Шеффилд Юнайтед. Для этого были все основания, ведь "клинки" уверенно идут на последней строчке в турнирной таблице.

Команда Клоппа имела ощутимое преимущество на протяжении всей игры, нанеся почти 30 ударов по воротам Шеффилда. Впрочем в первом тайме хозяевам удалось отличиться лишь раз.

Более того, и тот гол получился очень курьезным. Вратарь гостей Грбич выбивал мяч от ворот и банально попал в Нуньеса, от которого снаряд полетел в ворота.

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Пушка Макаллистера

Расточительство мерсисайдцев едва не обернулось проблемами, ведь в середине второго тайма гости сравняли счет. После скидки головой от Макети защитник Ливерпуля Брэдли забил в свои ворота.

Тем не менее, под занавес игры хозяевам удалось вырвать победу. Второй мяч оформил Макаллистер, которому покорилась сумасшедшая пушка с линии штрафной площадки. А на последней минуте точку поставил Гакпо, замкнув головой навес от Робертсона.

Победа позволила Ливерпулю удержаться на первом месте в турнирной таблице за восемь туров до финиша. Арсенал отстает на два очка, тогда как Манчестер Сити – на три.

Видеообзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед