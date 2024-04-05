Челси – Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (п), 90+10 (п), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Фернандеш, 39

Маурисио Почеттино выпустил Михаила Мудрика в стартовом составе Челси. Украинец во втором поединке подряд начал игру с первых секунд, сообщает 24 Канал.

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Команды активно начали поединок. Уже на 4-й минуте Челси открыло счет в матче 1:0. Казалось, что Варан прервет передачу с фланга от Густо. Но центрбек лишь позволил мячу отскочить к Галлахеру, который не без раздумий пробил в одно касание.

В начале игры был свой момент и у Мудрика. Но удар Михаила заблокировал футболист МЮ. "Синие" заработали право на угловой, который ничем острым не закончился.

Челси значительно динамичнее играли в первом тайме. На 19-й минуте хозяева увеличили свое преимущество уже до двух голов. Есть здесь и заслуга Мудрика, который отдал передачу в штрафную на Кукурелью. Однако после касания от Антони, который решил сыграть на защиту, и сделал это неудачно, Кукурелья оказался на газоне – пенальти.

11-метровый легко реализовал Палмер. Манчестер Юнайтед проигрывало уже со счетом 2:0.

В середине первого тайма Мудрик имел еще один момент. Челси выбежало в стремительную контратаку, которую в одиночестве создал Джексон. Нападающий увидел забегание от Михаила. Украинец обработал передачу, но с очень острого угла не попал в рамку ворот Онана.

У "красных дьяволов" не слишком удавалось отвечать острым моментами и держать в напряжении голкипера "синих" Петровича.

Камбэк "красных дьяволов"

На 34-й минуте Гарначо покорился грубой ошибкой футболиста Челси и уменьшил отставание в счете до 2:1.

Еще через 5 минут Челси снова не успело за стремительной контратакой гостей. Далот сделал идеальную передачу на дальнюю штангу, где головой красиво замкнул пас Фернандеш. МЮ удалось отыграть быстро еще один гол – 2:2. Преимущество хозяев было ликвидировано за 5 минут.

На перерыв команды ушли при боевой ничьей 2:2.

Вторая часть встречи началась с опасного момента, который создал Магуайр. А Челси ответило остротой от Палмера.

На 67-й минуте МЮ впервые в поединке повел в счете. Гарначо умудрился головой пробить мимо Онана после роскошной передачи от Антони, который привез в первом тайме пенальти в собственные ворота – 2:3.

71 минуту на поле провел Мудрик, который на этот раз не отметился голевыми действиями. Разве что после передачи Михаила Кукурелья заработал пенальти для Челси. Вместо украинца на фланге атаки появился Стерлинг.

Как ни старались футболисты Челси спастись от неожиданного поражения после их преимущества в счете 2:0, но сравнять цифры на табло не удалось.

На последних секундах матча судья указал на 11 метров после падения Мадуэке в штрафной площадке гостей. Однако арбитр решил проверить момент с помощью. После советов рефери не изменил своего решения. К отметке снова подошел Палмер и не промахнулся – 3:3.

Еще через минуту Палмер вывел Челси вперед 4:3. Возможно, не было бы взятия ворот, если бы не рикошет от игрока МЮ, который изменил траекторию полета мяча.

Манчестер Юнайтед в волевом стиле мог добывать выездную победу 2:3, но потерял ее в компенсированное к матчу время 4:3.

МЮ осталось при своих 48 баллах и продолжает идти 6-м.

Челси набрало 43 очка и поднялось с 12-го и 10-е место в таблице АПЛ.

Видео всех голов матча Челси – МЮ