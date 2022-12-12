США выступают за допуск россиян к Олимпиаде-2024: резкая реакция от Украины

Национальный олимпийский комитет США поддерживает идею допустить россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в 2024 году под нейтральными флагами. Такая идея не очень понравилась украинскому олимпийскому чемпиону Жану Беленюку

Идею о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 озвучила глава Национального олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс. К такому решению пришли после встречи с представителями Международного олимпийского комитета, куда пригласили также представителей Китая и России. В общей сложности на этой встрече в МОК было около двух десятков спортивных функционеров.

В то же время 36 стран обратились к президенту МОК с требованием отстранения РФ от представительства в федерациях

"США поддерживают поиск способов вернуться и соревноваться для спортсменов, которые тренировались всю свою жизнь для этого. Но мы сейчас против того, чтобы они возвращались под свои флаги, пока их правительства находятся под санкциями", – заявила Сьюзан Лайонс.

Это заявление Сьюзан Лайонс несколько отличается от того, какой принцип соблюдался в США после начала войны России против Украины. Там выступали за полный недопуск российских спортсменов в международные соревнования. Теперь же заговорили о "нейтральном статусе".

Хотя и требуют, чтобы он был более жестким, чем во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Там Россия хоть и не была официально представлена, но российские спортсмены выступали в цветах российского флага, а команда называлась "Олимпийский комитет России".

Резкая реакция Беленюка

Заявления о возможности возвращения россиян в международные соревнования, тем более Олимпиады, даже под нейтральным флагом, вызвало немалую волну негодования. Свое мнение на этот счет высказал и олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк.

"Невозможно представить, чтобы спортсмены стран, развязавших ужасную и жестокую войну, принимали участие в Олимпиаде, даже под нейтральным флагом. Приглашаю всех к нам, в Украину, чтобы была возможность увидеть своими глазами последствия того, что сделала и продолжает делать рф с нашей страной! Думаю, после увиденного желания к подобным заявлениям не будет возникать", – написал Жан Беленюк.

Российский комплекс

Слова Сьюзан Лайонс о возможности допуска россиян и белорусов были сказаны уже после того, как с подобной инициативой выступил президент МОК Томас Бах. Он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон как глава государства, принимающего Олимпиаду-2024, выступил за то, чтобы все спортсмены могли выступить на Играх, даже если их государства ведут войны.

На эти слова Баха и Макрона отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что "использовать спорт для оправдания военных преступлений – это отвратительно".