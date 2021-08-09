США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси
9 августа 2021 , 18:33Читати новину українською
Источник:AFP
Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет олимпийский комитет страны.
Об этом сообщается со ссылкой на Белый дом.
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"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", – сообщил чиновник Белого дома.
Ранее посол Соединенных Штатов заявил, что Белый дом планирует и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенной власти Беларуси. США осуждают нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.
Санкции ведут из-за скандала с Тимановской
- Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала спортивное руководство своей страны из-за ошибок в документах на Олимпийских играх. Так, легкоатлетка должна была бежать не только свою дистанцию, но и другую.
- После того девушку пытались силой вывезти из Токио в Беларусь представители белорусского олимпийского комитета.
- Легкоатлетка вовремя обратилась в японскую полицию и ей предоставили охрану.
- Впоследствии Польша выдала спортсменке и ее мужу гуманитарную визу.