США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

9 августа 2021 , 18:33
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Источник:

AFP

Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет олимпийский комитет страны.

Об этом сообщается со ссылкой на Белый дом.

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"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", – сообщил чиновник Белого дома.

Ранее посол Соединенных Штатов заявил, что Белый дом планирует и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенной власти Беларуси. США осуждают нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.

Санкции ведут из-за скандала с Тимановской

  • Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала спортивное руководство своей страны из-за ошибок в документах на Олимпийских играх. Так, легкоатлетка должна была бежать не только свою дистанцию, но и другую.
  • После того девушку пытались силой вывезти из Токио в Беларусь представители белорусского олимпийского комитета.
  • Легкоатлетка вовремя обратилась в японскую полицию и ей предоставили охрану.
  • Впоследствии Польша выдала спортсменке и ее мужу гуманитарную визу.
Автор: Юрій Семенюк