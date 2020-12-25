Американский боксер Фрэнки Рэндалл, который с 1983-го по 2005 год был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBA и WBC, умер в возрасте 59 лет.

Об этом сообщает BoxingScene. Рэндалл страдал от деменции и повреждений мозга. Бывший спортсмен умер в среду, 23 декабря, в доме для пожилых людей.

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Кто такой Фрэнки Рэндалл

Рэндалл прославился противостоянием со знаменитым боксером Хулио Чавесом. На момент их встречи в активе последнего было 89 побед и одна ничья. В 1994 году он стал первым, кому удалось нанести Чавесу поражение.

Карьера Рэндалла продолжалась с 1983-го по 2005 год. Он трижды становился чемпионом мира в первом полусреднем весе, выигрывал пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и всемирного боксерского совета (WBC).

В любительском боксе Рэндалл установил рекорд 263-23, был пятикратным чемпионом "Золотых перчаток" и серебряным призером Олимпийских игр в США в 1980 году.