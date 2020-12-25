Василий Ломаченко, у которого из-под носа забрали звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в 2021 году может встретиться с молодыми Девином Хейни или Джервонтой Дэвисом. Украинец пока восстанавливается от операции и сможет продолжать подготовку к следующим поединкам уже в январе 2021-го года.

Промоутер Боб Арум откровенно рассказал, что не знает планов Василия Ломаченко на следующий 2021-й год. Разговор между сторонами должен состояться уже в начале нового года, где станет известно, кто может выйти на ринг с украинцем, сообщает ютуб-канал iFL TV.

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Потенциальные соперники Ломаченко

"Возможно, Ломаченко захочет остаться в легком весе, а может опуститься ниже, у него не было проблем. В первом легком весе есть победитель поединка Берчельт – Вальдес, Шакур Стивенсон, много других достойных соперников", – заявил Арум.

Если же украинец продолжит свои выступления в легком весе, то его будет ждать бой с Девин Хейни или Джервонтой Дэвисом.

Кто такой Девин Хейни?

Американец выступает во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 по Сегодня). Бывший чемпион мира по версии WBС (2019), чемпион по версиям WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе. В профессиональной карьере провел 24 поединка и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом.

Что известно о Джервонте Дэвисе

Американский боксер, который в 2013 году начал выступления на профессиональном ринге. В сентябре 2019 года Дэвис отказался от титула суперчемпиона WBA во втором полулегком весе и перешел в легкий вес. Боксерское сообщество знает его под прозвищем "Танк". Интересы американца представляет Флойд Мейвезер-младший.

Эпопея вокруг реванша Ломаченко с Лопесом

Теофимо Лопес – абсолютный чемпион мира в легком весе. Американец выглядел "свежее" своего соперника из Украины и абсолютно заслуженно одержал победу. Ломаченко был не похож сам на себя, вялое движение на ринге, не слишком мощные удары так и не смогли одолеть американца.

Всех интересует единственный вопрос: "Состоится ли реванш?". Ответа на него пока нет. В контракте боя не было пункта о втором поединке между боксерами. Сам Лопес не горит желанием снова проводить поединок с украинским боксером. Американец не видит смысла проводить реванш, если он все равно одержит победу.

Украинская сторона всеми силами пытается уговорить соперников о еще одном бое. Уже ходят слухи, что команда Теофимо не хочет организовывать реванш из-за того, что боятся поражения своего подопечного.

Сейчас Лопес должен провести обязательную защиту титула. Его соперником должен стать Джордж Камбосос. Промоутер уже сообщает, что стороны ведут переговоры. Шоу может состояться уже в начале 2021-го года. Но не сильно верится, что в такой короткий срок команды смогут договориться о бое и организовать солидный вечер бокса.