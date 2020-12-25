Американський боксер Френкі Рендалл, який з 1983-го по 2005 рік був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі за версіями WBA та WBC, помер у віці 59 років.

Про це повідомляє BoxingScene. Рендалл страждав від деменції і пошкоджень мозку. Ексспортсмен помер в середу, 23 грудня, о будинку для літніх людей.

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Хто такий Френкі Рендалл

Рендалл прославився протистоянням зі знаменитим боксером Хуліо Чавесом. На момент їх зустрічі в активі останнього було 89 перемог і одна нічия. У 1994 році він став першим, кому вдалося завдати Чавесу поразки.

Кар'єра Рендалла тривала з 1983-го по 2005 рік. Він тричі ставав чемпіоном світу в першій напівсередній вазі, вигравав пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і всесвітнього боксерської ради (WBC).

В аматорському боксі Рендалл встановив рекорд 263-23, був п'ятиразовим чемпіоном "Золотих рукавичок" і срібним призером Олімпійських ігор в США у 1980 році.