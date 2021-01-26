Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможность переноса летних Олимпийских игр из Японии в США.

По его словам, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражает "в частном порядке" власть Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией, сообщают американские СМИ.

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"Я пишу вам, чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее – во Флориду", – говорится в письме Патрониса, адресованном главе МОК Томасу Баху.

Патронис добавил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой и спортивными объектами.

Он также подчеркнул, что даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, летом 2021 года. "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", – сказал он.

Что известно о переносе Олимпиады