США предложили принять у себя Олимпиаду в этом году вместо Токио
Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможность переноса летних Олимпийских игр из Японии в США.
Источник: "Интерфакс-Украина"
По его словам, некоторые сообщения СМИ указывают на серьезную обеспокоенность, которую выражает "в частном порядке" власть Японии в связи с необходимостью проведения Олимпийских игр и продолжающейся пандемией, сообщают американские СМИ.
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"Я пишу вам, чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее – во Флориду", – говорится в письме Патрониса, адресованном главе МОК Томасу Баху.
Патронис добавил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного мероприятия, в частности, развитой транспортной системой и спортивными объектами.
Он также подчеркнул, что даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, летом 2021 года. "На данный момент у нас нет каких-либо причин не верить, что Олимпийские игры в Токио не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио", – сказал он.
Что известно о переносе Олимпиады
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене Игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власть Японии опровергла эту информацию.
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