США запропонували прийняти у себе Олімпіаду в цьому році замість Токіо
Глава фінансового управління американського штату Флорида Джиммі Патроніс запропонував Міжнародному олімпійському комітету (МОК) розглянути можливість перенесення літніх Олімпійських ігор з Японії в США.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
За його словами, деякі повідомлення ЗМІ вказують на серйозну стурбованість, яку висловлює "в приватному порядку" влада Японії у зв'язку з необхідністю проведення Олімпійських ігор і триваючої пандемії, повідомляють американські ЗМІ.
Дивіться також Чи скасують Олімпіаду-2020: офіційна заява МОК
"Я пишу вам, щоб закликати вас розглянути можливість перенесення Олімпіади 2021 з Токіо, Японії, в США, а якщо точніше – до Флориди", – йдеться в листі Патроніса, адресованому голові МОК Томасу Баху.
Патроніс додав, що Флорида у своєму розпорядженні має необхідні можливості для проведення такого великого заходу, зокрема, розвинену транспортну систему і спортивні об'єкти.
Він також підкреслив, що навіть під час пандемії в штаті дозволялося проведення спортивних заходів.
Раніше президент МОК Томас Бах заявив, що літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти, як заплановано, влітку 2021 року. "На даний момент у нас немає будь-яких причин не вірити, що Олімпійські ігри в Токіо не стартують 23 липня на Олімпійському стадіоні в Токіо", – сказав він.
Що відомо про перенесення Олімпіади
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформацію про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.
Поділитися новиною