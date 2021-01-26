Глава фінансового управління американського штату Флорида Джиммі Патроніс запропонував Міжнародному олімпійському комітету (МОК) розглянути можливість перенесення літніх Олімпійських ігор з Японії в США.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

За його словами, деякі повідомлення ЗМІ вказують на серйозну стурбованість, яку висловлює "в приватному порядку" влада Японії у зв'язку з необхідністю проведення Олімпійських ігор і триваючої пандемії, повідомляють американські ЗМІ.

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"Я пишу вам, щоб закликати вас розглянути можливість перенесення Олімпіади 2021 з Токіо, Японії, в США, а якщо точніше – до Флориди", – йдеться в листі Патроніса, адресованому голові МОК Томасу Баху.

Патроніс додав, що Флорида у своєму розпорядженні має необхідні можливості для проведення такого великого заходу, зокрема, розвинену транспортну систему і спортивні об'єкти.

Він також підкреслив, що навіть під час пандемії в штаті дозволялося проведення спортивних заходів.

Раніше президент МОК Томас Бах заявив, що літні Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти, як заплановано, влітку 2021 року. "На даний момент у нас немає будь-яких причин не вірити, що Олімпійські ігри в Токіо не стартують 23 липня на Олімпійському стадіоні в Токіо", – сказав він.

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