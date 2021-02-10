У США назвали офіційну причину загибелі Кобі Браянта
Пілот легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта, який трагічно загинув внаслідок аварії вертольота 26 січня 2020 року, ймовірно, був дезорієнтований через те, що залетів у хмари.
Джерело:Associated Press
Пілот зробив ключову помилку, пролетівши через густі хмари. Це викликало у льотчика просторову дезорієнтацію, що в підсумку і призвело до трагедії, йдеться у висновку Національної ради з безпеки на транспорті США.
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Як заявили під час слухань представники Нацради, пілот Ара Зобаян порушив федеральні стандарти, які вимагали, щоб він мав постійний зоровий контакт з місцевістю під час польоту.
Пілот пішов врозріз з цим правилом, втративши просторову орієнтацію в густих хмарах. Це стан, який може статися з пілотами в умовах поганої видимості, коли вони не можуть відрізнити верх від низу або розрізнити, в який бік летить літак.
Незадовго до краху Зобаян сказав авіадиспетчерам, що він піднімається і скоро вилетить з хмар, хоча насправді повітряне судно падало.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня 2020 року за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
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