В матче второго по силе футбольного дивизиона США (USL Championship) между "Филадельфией Юнион-2" и "Хартфордом" был забит невероятный победный гол в самой концовке встречи.

На последней минуте основного времени при счете 2:2 голкипер хозяев перехватил фланговую подачу соперников и взял мяч в руки. Об этом пишет "Чемпионат".

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Он хотел бросить игровой снаряд на ход партнеру по команде, но нападающий "Хартфорда" Дэнни Баррера удачно подставил пятку, после чего мяч перелетел вратаря и защитника, и оказался в сетке.

Видео гола пяткой

Благодаря победе "Хартфорд Атлетик" вышел на первое место в группе F.