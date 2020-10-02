У матчі другого за силою футбольного дивізіону США (USL Championship) між "Філадельфією Юніон-2" і "Хартфордом" був забитий неймовірний переможний гол в самій кінцівці зустрічі.

На останній хвилині основного часу при рахунку 2:2 голкіпер господарів перехопив флангову подачу суперників і взяв м'яч в руки. Про це пише "Чемпіонат".

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Він хотів вкинути ігровий снаряд на хід партнеру по команді, але нападник "Хартфорда" Денні Баррера вдало підставив п'яту, після чого м'яч перелетів воротаря і захисника, і опинився в сітці.

Відео голу п'ятою

Завдяки перемозі "Хартфорд Атлетік" вийшов на перше місце в групі F.