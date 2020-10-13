В США футболист забил феноменальный гол, повторив шедевр Марко ван Бастена: видео
Феноменальный гол зафиксирован в матче MLS между командами "Спортинг Канзас-Сити" и "Нэшвилл" (2:1).
29-летний форвард Эрик Уртадо отличился фантастическим ударом, в одно касание замкнув навес с фланга, пишет 24 канал.
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Смотрите видео гола Эрика Уртадо
Сам Уртадо признался, что давно уже тренирует подобные удары.
"Я забивал такие голы на юношеском и молодежном уровне, но во взрослом футболе еще ни разу не удавалось так удачно поймать мяч на ногу. Это круто, что мой удар сравнили с голом Марко ван Бастена, но я не думаю, что они похожи", – сказал Уртадо.
Гол очень похож на знаменитый удар Марко ван Бастена в финале Евро-1988 против СССР.
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