Феноменальный гол зафиксирован в матче MLS между командами "Спортинг Канзас-Сити" и "Нэшвилл" (2:1).

29-летний форвард Эрик Уртадо отличился фантастическим ударом, в одно касание замкнув навес с фланга, пишет 24 канал.

Не пропустите: Сын ван Перси забил гол-шедевр в стиле отца: видео

Смотрите видео гола Эрика Уртадо

STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS ERIK HURTADO VOLLEY! #SKCvNSH pic.twitter.com/JcKcOW48rm — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2020

Сам Уртадо признался, что давно уже тренирует подобные удары.

"Я забивал такие голы на юношеском и молодежном уровне, но во взрослом футболе еще ни разу не удавалось так удачно поймать мяч на ногу. Это круто, что мой удар сравнили с голом Марко ван Бастена, но я не думаю, что они похожи", – сказал Уртадо.

Гол очень похож на знаменитый удар Марко ван Бастена в финале Евро-1988 против СССР.