Феноменальний гол зафіксований в матчі MLS між командами "Спортінг Канзас-Сіті" і "Нешвілл" (2:1).

29-річний форвард Ерік Уртадо відзначився фантастичним ударом, в один дотик замкнувши навіс з флангу, пише 24 канал.

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Дивіться відео голу Еріка Уртадо

STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS ERIK HURTADO VOLLEY! #SKCvNSH pic.twitter.com/JcKcOW48rm — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2020

Сам Уртадо зізнався, що давно вже тренує подібні удари.

"Я забивав такі голи на юнацькому і молодіжному рівні, але в дорослому футболі ще жодного разу не вдавалося так вдало зловити м'яч на ногу. Це круто, що мій удар порівняли з голом Марко ван Бастена, але я не думаю, що вони схожі", – сказав Уртадо.

Гол дуже схожий на знаменитий удар Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 проти СРСР.