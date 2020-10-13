У США футболіст забив феноменальний гол, повторивши шедевр Марко ван Бастена: відео
Феноменальний гол зафіксований в матчі MLS між командами "Спортінг Канзас-Сіті" і "Нешвілл" (2:1).
29-річний форвард Ерік Уртадо відзначився фантастичним ударом, в один дотик замкнувши навіс з флангу, пише 24 канал.
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Дивіться відео голу Еріка Уртадо
Сам Уртадо зізнався, що давно вже тренує подібні удари.
"Я забивав такі голи на юнацькому і молодіжному рівні, але в дорослому футболі ще жодного разу не вдавалося так вдало зловити м'яч на ногу. Це круто, що мій удар порівняли з голом Марко ван Бастена, але я не думаю, що вони схожі", – сказав Уртадо.
Гол дуже схожий на знаменитий удар Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 проти СРСР.
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