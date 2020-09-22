Игрок "Цинциннати" Харис Медунянин принес победу команде на последних минутах встречи. Босниец нетрадиционно решил пробить с углового удара в ворота и не прогадал.

В 12-м туре регулярного чемпионата MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" на своем поле принимал "Цинциннати". Матч шел к ничейному "сухому" счету, но угловой от гостей изменил счет поединка, пишет 24 канал.

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Голевой угловой

До 85-й минуты счет во встрече был 0:0, пока гости не заработали угловой удар. К угловому флажку подошел боснийский легионер Харис Медунянин, который вместо подачи на партнеров по команде таки решил пробить с углового. Он закрутил мяч в дальний угол ворот – мяч влетел в сетку от штанги. Ни один из футболистов не ожидал такого удара от исполнителя углового.

Этот гол в итоге принес "Цинциннати" победу – 0:1.

Такой результативный удар с углового стал всего шестым в истории американской лиги. Ранее такие голы удавалось забить Дэвиду Бекхэму, Марко Паппи, Тьерри Анри и дважды ворота соперников в таком стиле поражал бразилец Мичелу.

Благодаря победе "Цинциннати" расположился на 10 месте, в их активе 13 очков, а его соперник "Нью-Йорк Ред Буллз" находится на 5 строчке, команда набрала 17 пунктов.

Результативный угловой смотрите видео