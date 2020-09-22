Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Иван Ордец забил победный гол за московское "Динамо". Его гол стал первым и единственным во встрече.

Московское "Динамо" встречалось против "Ахмата" в восьмом туре чемпионата России, информирует 24 канал.

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Решающий угловой

Главным фаворитом этого противостояния была команда украинца, но соперник показал "зубы" и почти завершил матч в ничью.

Казалось, что в поединке команды так и не сумеют забить гол, но иначе думал украинский защитник "Динамо". На 90 + 1 минуте Ордец оказался самым ловким в штрафной соперника и выпрыгнул на высокою подачу с углового, пробив прямо в ворота – 1:0.

Этот гол стал первым и решающим во встрече.

После победы команда украинца находится на 6 строчке таблицы, набрав 14 очков, а их соперник "Ахмат" располагается на 10 месте, в их активе 10 набранных пунктов.

Иван Ордец известен по выступлениям в "Ильичевце" и "Шахтере". С 2015 года стал игроком основы "горняков".

В июне 2019 года перешел в московское "Динамо". С российским клубом подписал контракт на 3 года.

С 2007 года привлекался к сборным Украины всех возрастных категорий. В мае 2014 года дебютировал за главную команду страны.

Динамо – Ахмат видеообзор матча