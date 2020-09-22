Гравець "Цинциннаті" Харіс Медуньянін приніс перемогу команді на останніх хвилинах зустрічі. Боснієць нетрадиційно вирішив пробити з кутового удару у ворота і не прогадав.

У 12-му турі регулярного чемпіонату MLS "Нью-Йорк Ред Буллз" на власному полі приймав "Цинциннаті". Матч йшов до нічийного "сухого" рахунку, але кутовий від гостей змінив рахунок поєдинку, пише 24 канал.

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Гольовий кутовий

До 85-ї хвилини рахунок у зустрічі був 0:0, поки гості не заробили кутовий удар. До кутового прапорця підійшов боснійський легіонер Харіс Медуньянін, який замість подачі на партнерів по команді таки вирішив пробити з кутового. Він закрутив м'яч у дальній кут воріт – м'яч влетів в сітку від стійки. Жоден із футболістів не очікував такого удару від виконавця кутового.

Цей гол у підсумку приніс "Цинциннаті" перемогу – 0:1.

Такий результативний удар з кутового став лише шостим у історії американської ліги. Раніше такі голи вдавалось забити Девіду Бекхему, Марко Паппі, Тьєррі Анрі та двічі ворота суперників у такому стилі вражав бразилець Мічелу.

Завдяки перемозі "Цинциннаті" розташувався на 10 місці, у їх активі 13 очок, а його суперник "Нью-Йорк Ред Буллз" перебуває на 5 сходинці, команда набрала 17 пунктів.

Результативний кутовий дивіться відео