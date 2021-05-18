Бейсболисту разбили нос
Во время матча против Атланты Брэйвс игрок Нью-Йорк Метс Кевин Пиллар получил мячом в голову.
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Инцидент произошел, когда Метс лидировали 1:0. Перед седьмым иннингом отбивать в составе Нью-Йорка должен был именно Пиллар. Против него Брэйвс выставили питчера Джейкоба Уэбба.
Уэбб пытался выбить Пиллара из игры, но промахнулся и попал в нос сопернику. Тот сразу упал на газон, хотя впоследствии поднялся.
Скорость, с которой питчер Брэйвс бросил мяч, составила 151 километр в час. Уэбб, который попал в Пиллара, сразу после броска схватился за голову и присел.
- Пиллар смог покинуть пределы поля. Его доставили в больницу, где он прошел медосмотр. Игрок сообщил, что с ним все в порядке.