Срна: Это футболист, который сегодня должен усилить Шахтер
Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна прокомментировал трансфер хорватского опорника. Его земляк, занимающий одну из руководящих должностей в структуре "горняков", похвалил Невена Джурасека, прошедшего все сборной своей страны и школу загребского Динамо.
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Украинский чемпионат не чужд опорному полузащитнику, который в прошлом выступал за Днепр-1. Инициатором такого перехода стал главный тренер дончан Игорь Йовичевич, как раз работавший в днепровском клубе.
Шахтер согласился с таким предложением хорватского наставника и оформил трансфер. По словам Срны, Джурасек полностью подходит под стиль игры "горняков".
Это футболист, который не теряет мяч, что очень важно сегодня. Это восьмерка, которая любит играть в футбол, в шахтерский футбол, подходит под нашу игру. Это футболист, который сегодня должен усилить Шахтер. Контракт на два года, но с опцией того, что если все будет хорошо, мы можем его продолжать. Невен молодой футболист, и я уверен, он даст то, что нам нужно сегодня", – рассказал Дарио.
Срна добавил, что это первый и не единственный трансфер Шахтер перед стартом сезона. В расположение команды должно прибыть еще несколько классных футболистов, которые усилят состав. Однако имен директор по футболу не стал раскрывать.
Мы готовим еще пару трансферов, к нам должны прийти футболисты, чтобы усилить Шахтер. Они могут быть украинцами, могут быть легионерами, но главное – мы хотим сделать сильный Шахтер, двигаемся к этому, не опускаем руки. Президент не бросает Шахтер. Итак, наша задача – сделать очень хорошую и сильную команду, которая будет представлять Украину и Шахтер в Европе,
– заявил Срна.
- СМИ активно сватали в Шахтер Ярослава Ракицкого. По информации Игоря Бурбаса, возвращение центрального защитника в донецкий клуб сорвалось в последний момент.
- В команду уже вернулись покинувший Колос Максим Чех, Владислав Вакула и Андрей Тотовицкий.