Срна: Це футболіст, який сьогодні повинен посилити Шахтар

Директор з футболу у Шахтарі Даріо Срна прокоментував трансфер хорватського опорника. Його земляк, який обіймає одну з керуючих посад у структурі "гірників" похвалив Невена Джурасека, який пройшов усі збірній своєї країни та школу загребського Динамо.

До теми Не лише Йовічевіч: Шахтар підписав колишнього гравця Дніпро-1

Український чемпіонат не є чужим для опорного півзахисника, який у минулому виступав за Дніпро-1. Ініціатором такого переходу став головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч, який якраз працював у дніпровському клубі.

Шахтар погодився на таку пропозицію хорватського наставника та оформив трансфер. За словами Срни, Джурасек повністю підходить під стиль гри "гірників".

"Це футболіст, який не втрачає м'яч, що дуже важливо сьогодні. Це вісімка, яка любить грати в футбол, в шахтарський футбол, підходить під нашу гру. Це футболіст, який сьогодні повинен посилити Шахтар. Контракт на два роки, але з опцією того, що якщо все буде добре, ми можемо його продовжувати. Невен молодий футболіст, і я впевнений, він дасть те, що нам потрібно сьогодні", – розповів Даріо.

До слова. Невен Джурасек виступав за Дніпро-1 з липня 2021-го до кінця березня того ж року. Дніпровський клуб орендував опорника із загребського Динамо.

Срна додав, що це перший і не єдиний трансфер Шахтар перед стартом сезону. До розташування команди повинно прибути ще декілька класних футболістів, які підсилять склад. Однак імен директор із футболу не став розкривати.

Ми готуємо ще пару трансферів, до нас повинні прийти футболісти, щоб посилити Шахтар. Вони можуть бути українцями, можуть бути легіонерами, але головне – ми хочемо зробити сильний Шахтар, рухаємося до цього, не опускаємо руки. Президент не кидає Шахтар. Отже, наше завдання – зробити дуже хорошу і сильну команду, яка представлятиме Україну і Шахтар в Європі,

– заявив Срна.