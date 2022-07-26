Мы не могли никого украсть, – Срна о приходе Йовичевича в Шахтер

Директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал критику в адрес нового главного тренера команды Игоря Йовичевича. Также он поделился главными задачами, стоящими перед новым коучем.

Срна: Не буду опускаться на уровень Днепра-1

По словам директора донецкой команды, хорватский специалист по своему стилю подходит "горнякам". Он считает, что переход Йовичевича не предполагает никаких нарушений.

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"Его приглашение было инициативой клуба. Тренер, который своим стилем подходит Шахтеру. Он показал свою работу в Днепре-1, Карпатах, Динамо Загреб. Он заслуживает быть в Шахтере.

Мы не могли никого украсть. У Йовичевича контракт истек 30 июня. Это единственная правда. Этот документ может увидеть любой футбольный человек. Потому мы спокойны. Не буду опускаться на уровень Днепра-1, кому отвечать. Мы - Шахтер, двигаемся только вперед", – подчеркнул Срна.

Также он рассказал, какие задачи предстали перед Йовичевичем в Шахтере.

Ему будет сложно, мы помогаем. Уверен, что вместе будет удача. Строится новая молодая команда. Нужно время и терпение. Уверяю, Шахтер будет там, где он заслуживает быть,

– добавил директор Шахтера.

Что известно о переходе Йовичевича в Шахтер