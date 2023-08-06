На стадионе "Стэмфорд Бридж" не было свободного места. Увидеть кумиров пришли многие зрители, которые принесли с собой сине-желтые флаги, чтобы продемонстрировать свою солидарность с народом Украины

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Срна благодарен за все Украине и болеет за нее

Игра закончилась со счетом 2:2, а один из голов забил директор Шахтера по футболу – Дарио Срна. Он поделился впечатлениями от матча и рассказал, какое место в его жизни занимает Украина.

Очень приятно было участвовать, спасибо Андрею Шевченко и Александру Зинченко за приглашение. Я сегодня украинец. Я уже много лет живу в Украине, это мой дом, а украинцы моя семья. Горжусь, что сделал хоть немного, чтобы помочь,

– заявил хорват.

Отдельно он рассказал о своем голе и о том, что его вдохновило перед взятием ворот. Срна ждет возвращения на родную Донбасс Арену и верит, что вся Украина будет деоккупирована и наша страна победит в этой жестокой войне:

"Вероятно, было много болельщиков из Донецка, и когда кричали "Шахтер – чемпион", меня понесло вперед и я забил гол. Было приятно сыграть со всеми приехавшими людьми. Матч за Украину и украинский народ. И спасибо президенту Украины, который поддержал эту идею. Надеемся, скоро война закончится и можно будет спокойно сыграть на Донбасс Арене, в Киеве, Харькове и даже Крыму.

Свой гол посвящаю украинскому Донбассу. Я горжусь тем, что украинцы подарили мне 20 лет жизни здесь, открыли дверь своего дома. И сегодня я и моя семья – украинцы, мы болеем за Украину".

Краткое интервью с Дарио Срна после матча: смотрите видео

Напомним. На матче в Лондоне собирали средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было уничтожено российскими оккупантами в марте 2022 года.