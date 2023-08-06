На стадіоні "Стемфорд Бридж" не було вільного місця. Побачити кумирів прийшло багато глядачів, які принесли з собою синьо-жовті прапори, щоб продемонструвати свою солідарність із народом України

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Срна вдячний за все Україні та вболіває за неї

Гра закінчилася з рахунком 2:2, а один із голів забив директор Шахтаря з футболу – Даріо Срна. Він поділився враженнями від матчу та розповів, яке місце в його житті займає Україна.

Дуже приємно було брати участь, дякую Андрію Шевченку та Олександру Зінченку за запрошення. Я сьогодні українець. Я вже багато років живу в Україні, це мій дім, а українці – моя родина. Пишаюся, що зробив хоч трохи, щоб допомогти,

– заявив хорват.

Окремо він розповів про свій гол та те, що його надихнуло перед взяттяв воріт. Срна чекає повернення на рідну Донбас Арену та вірить, що вся Україна буде деокупована й наша країна переможе у цій жорстокій війні:

"Ймовірно, було багато вболівальників з Донецька, і коли кричали "Шахтар – чемпіон", мене понесло вперед і я забив гол. Було приємно зіграти з усіма людьми, які приїхали. Матч за Україну та український народ. І дякую президенту України, який підтримав цю ідею. Сподіваємося, скоро війна закінчиться і можна буде спокійно зіграти на Донбас Арені, у Києві, Харкові та навіть Криму.

Свій гол присвячую українському Донбасу. Я пишаюся тим, що українці подарували мені 20 років життя тут, відчинили двері свого будинку. І сьогодні я та моя сім'я – українці, ми вболіваємо за Україну".

Коротке інтерв'ю з Даріо Срна після матчу: дивіться відео

Нагадаємо. На матчі в Лондоні збирали кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Навчальний заклад був знищений російськими окупантами у березні 2022 року.