В дом чемпиона Европы по прыжкам в воду попали два российских снаряда

российская армия продолжает цинично обстреливать мирное население Украины. В дом самого младшего чемпиона Европы в истории прыжков в воду Алексея Середы попало два снаряда оккупантов.

В Николаеве остался отец чемпиона

Спортсмен родился в Николаеве. Из-за полномасштабной российско-украинской войны он вынужден был покинуть родной город.

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В Николаеве остался его отец Виктор. Мать юного чемпиона Елена рассказала, что их дом был поврежден русской армией. В первые дни полномасштабного наступления россии она вместе с детьми уехала в Словакию.

Два кассетных снаряда уже прилетали в наш дом. У нас частный дом. Снаряд пролетел с одного этажа на другой, разбило ванну, потолки. Но здесь самое главное, что никто не пострадал. Первое, что я его спросила: "С тобой все нормально? Коты, собаки живы? Все остальное – восстановим. Самое главное – жизнь,

– сказала Елена.

Несмотря на то, что Николаев обстреливают и днем ​​и ночью, Виктор Середа не намерен бросать свой дом, потому что боится не только российских снарядов, но и украинских мародеров.

"Виктор говорит: "Елена, если я уеду из Николаева, то здесь все растянут. Потому что рядом у нас строились соседи, Витя посмотрел, а балки украли. Причем приехали грузовой машиной средь бела дня. Соседи рассказали мужчине. Он отмечает, что если бы видел, то они бы этого не сделали", – рассказала мать спортсмена.

И хотя Среда-старший потихоньку ремонтирует дом, ночевать приходится у своего двоюродного брата. Также Елена рассказала, что из-за войны у мужчины нет работы.

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