Первая награда на этом ЧМ

Украинская копилка в Будапеште пополнилась еще одной серебряной наградой. София Лискун и Алексей Сирота стали авторами медали по синхронным прыжкам в воду из 10-метровой вышки в смешанном разряде, пишет 24 канал.

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Этот дуэт принес стране первую награду на ЧМ-2022 по прыжкам в воду. Главными фаворитами соревнований были китайцы. По итогам старта, они подтвердили свой уровень. Дуан Ю и Рен Цянь стали победителями. Тройку призеров заперли американцы.

Топ-3 по прыжкам с 10-метровой вышки в миксте

1. Дуан Ю, Рен Цянь (Китай) – 341.16

2. Алексей Середа, София Лыскун (Украина) – 317.01

3. Карсон Тайлер, Дилейни Шнелл (США) – 315.90

Это дебютная в истории Украины медаль на чемпионатах мира именно в этом виде программы, награды которой впервые были разыграны в 2015 году.

Отметим, что чемпионат мира в Будапеште стал настоящей феерией украинских синхронисток. А "королевой воды" стала Марта Федина, получившая аж пять наград.