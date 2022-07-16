У Миколаєві залишився батько чемпіона

Спортсмен народився у Миколаєві. Через повномасштабну російсько-українську війну він змушений був покинути рідне місто.

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У Миколаєві залишився його батько Віктор. Матір юного чемпіона Олена розповіла, що їхній будинок пошкодили російська армія. У перші дні повномасштабного наступу росії вона разом з дітьми виїхала до Словаччини.

Два касетні снаряди вже прилітали в нашу оселю. У нас приватний будинок. Снаряд пролетів з одного поверху на інший, побило ванну, стелі. Але тут найголовніше, що ніхто не постраждав. Перше, що я його запитала: "З тобою все нормально? Коти, собаки живі? Все інше – відновимо. Найголовніше – життя,

– сказала Олена.

Попри те, що Миколаїв обстрілюють і вдень, і вночі, Віктор Середа не має наміру кидати свій будинок, бо боїться не лише російських снарядів, а й українських мародерів.

"Віктор каже: "Олено, якщо я поїду з Миколаєва, то тут все розтягнуть. Бо поряд у нас будувалися сусіди, Вітя глянув, а балки вже вкрали. Причому приїхали вантажною машиною серед білого дня. Сусіди розповіли чоловікові. Він зазначає, що якби бачив, то вони цього не зробили б", – розповіла матір спортсмена.

І хоч Середа-старший потихеньку ремонтує будинок, ночувати доводиться у свого двоюрідного брата. Також Олена розповіла, що через війну у чоловіка немає роботи.

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