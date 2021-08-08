Среди 206 стран: Украина – в топ-20 стран по количеству медалей на Олимпиаде в Токио

Украинские спортсмены завершили свои выступления на Олимпиаде-2020. По итогам всех соревнований Украина с 19 медалями вошла в топ-20 сильнейших стран мира.

Отличный результат

Казалось, что всего несколько дней назад начались долгожданные Олимпийские игры. А уже 8 августа состоится торжественная церемония их закрытия. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 206 стран мира.

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Украина завоевала место в топ-20 лучших сборных мира по общему количеству полученных наград. Если принимать во внимание распределение мест по "золоту", то наша страна занимает 44-ю позицию.

Наши 153 олимпийца завоевали 19 наград – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Отметим, что 23 украинских спортсмена остановились в шаге от медалей, заняв 4–6 места в своих финалах.

По общему количеству медалей Украина повторила свое достижение Лондона-2012. Однако тогда в копилке нашей страны было 5 золотых наград, а не только одна. В итоге – 14-е место в общем зачете на Олимпиаде-2012.

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