В Киеве продолжается внеочередная конференция ПФЛ. Вторая лига решила завершить соревнования досрочно.

За это решение отдали 11 голосов. 6 голосов были за продолжение сезона. Решение направлено исполкому УАФ, сообщает официальный сайт "Металлист-1925".

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Таким образом, чемпионат во Второй лиге чемпионата будет завершен с текущими результатами.

Завершение сезона во Второй лиге

Ранее ПФЛ уже завершала чемпионат во Второй лиге. Тогда решение поддержали представители 14 команд, 5 были против, а 1 воздержался.

Однако после того как возникла дискуссия по Первой лиге, было решено вынести вопрос на внеочередную Конференцию.

Результаты Второй лиги

Вторая лига Украины разделена на две части – группу A и B. В Первую лигу выходят две лучшие команды каждой группы.

В целом до паузы в чемпионате было сыграно 20 туров.

В первой группе лидировала "Нива" Тернополь, а на втором месте было "Полесье". В группе B первым был ВПК-Агро, который опережал "Кристан" и "Альянс" всего на один балл.

Среди аутсайдеров двух лиг были "Оболонь-Бровар 2" и "Черноморец-2".