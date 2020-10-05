Чемпионат мира FIA по картингу увенчался не только борьбой, но и сумасшедшим инцидентом. Итальянец Корберо настолько был разочарован своим выбыванием, что в прямом смысле попытался выбить соперника из гонки.

Гонщик бросил бампером в соперника

Инцидент произошел на финале чемпионата мира. Корберо бросил в соперника бампером, а после того попытался избить. Об этом сообщает 24 канал.

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В течение финальной гонки в Лонато 23-летний Корберо боролся за 15-ю позицию с Паоло Ипполито. В результате контакта между картами итальянец выбыл из гонки.

Разъяренный гонщик не поспешил возвращаться в боксы. Он дождался появления Ипполито на следующем круге и швырнул в того бампером от карта. Под "раздачу" едва не попали другие участники гонки.

Смотрите как гонщик бросил бампером в соперника

Но на этом инцидент не завершился. Корберо после финиша прошел в закрытый парк и набросился на Ипполито с кулаками.

На помощь хулигану прибежали еще несколько человек. Только после серьезных усилий Корберо и его сторонников удалось успокоить.

Смотрите видео драки

Очевидно, что Корберо может забыть о карьере гонщика. И со своими бойцовскими навыками он вполне имеет шансы стать успешным в единоборствах.