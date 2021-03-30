Одразу два лідера Зорі хочуть покинути команду, – журналіст
Два гравці Зорі – півзахисник Дмитро Іванісеня і захисник Джоель Абу-Ханна поки що не домовилися з клубом про продовження контрактів. У обох футболістів угоди закінчуються в червні.
Джерело:Циганик LIVE
Луганський клуб запропонував їм продовжити угоди на тих же умовах, в той час як футболісти розраховують на поліпшені умови.
До слова УПЛ затвердила дати перенесених матчів
Також зазначимо, що влітку також закінчується угода з Зорею у ще одного основного гравця – Владлена Юрченка.
Результативність Іванісені та Абу-Ханни
- Обидва гравці є основними виконавцями Зорі і провели в поточному сезоні по 23 матчі.
- У них Іванісеня забив сім голів і віддав три результативні передачі, а на рахунку Абу-Ханни 1 асист.
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