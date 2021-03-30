Два гравці Зорі – півзахисник Дмитро Іванісеня і захисник Джоель Абу-Ханна поки що не домовилися з клубом про продовження контрактів. У обох футболістів угоди закінчуються в червні.

Луганський клуб запропонував їм продовжити угоди на тих же умовах, в той час як футболісти розраховують на поліпшені умови.

До слова УПЛ затвердила дати перенесених матчів

Також зазначимо, що влітку також закінчується угода з Зорею у ще одного основного гравця – Владлена Юрченка.

Результативність Іванісені та Абу-Ханни