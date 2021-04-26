На восьмому місці опинився Майлз Бріджес. У матчі проти Бостона його партнер зробив перехоплення. Бріджес підхопив м'яч, і оскільки час для атаки закінчувався, то здійснив дальній кидок. М'яч залетів у корзину, коли час гри вже вийшов. Але кидок зарахували, адже кинув він м'яч за 0,4 секунди до кінця.

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Голден Стейт в цьому сезоні переживає не найкращі часи. Але їх лідер Стефен Керрі, схоже, таки відновився. І знову показав свою майстерність з дальніми кидками. Його попадання потрапило на п'яте місце.

Загалом в цьому матчі Керрі набрав 37 очок, закинувши сім триочкових.

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