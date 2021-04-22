Безумный бросок за 0,8 секунды до конца игры

За 1 секунду до конца игры Финикс побеждал с разницей в 3 очка и выполнял еще один штрафной бросок. Однако игрок "Санз" не попал.

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После этого баскетболист Филадельфии Джоэл Эмбиид едва не спас команду от поражения. За 0,8 секунды до конца игры Эмбиид удачно сыграл на подборе и решился на бросок через всю площадку!

Это был трехочковый бросок, который бы перевел игру в овертайм. Но мяч коварно выскользнул из корзины. Следовательно, Финикс таки одержал победу.

Филадельфия и Финикс – одни из лучших команд регулярного чемпионата. "Санз" находятся на второй строчке в Западной Конференции, а Филадельфия возглавлю Восточную.