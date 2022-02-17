Сразу два боя: новые детали потенциальной дуэли Ломаченко с абсолютным чемпионом мира

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), высказался о потенциальном поединке своего подопечного с абсолютным лидером легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), раскрыв некоторые подробности сделки.

По словам Климаса, сейчас стороны обсуждают соглашение на два поединка между украинцем и австралийцем. В таком случае, если Камбосос проиграет в первой дуэли, то сможет воспользоваться правом на бой-реванш, чтобы вернуть титулы.

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У меня внутри есть предчувствие, что поединок Ломаченко – Камбосос состоится. Мы ведем переговоры о контракте на два боя, в частности если Ломаченко победит, то произойдет реванш. Со стороны австралийского правительства есть определенный интерес, поэтому мы ведем диалог. Что касается сроков, то это ориентировочно будет конец мая или июнь,

– сказал Климас.

Также менеджер украинца отметил, что для того, чтобы бой не сорвался из-за внешних обстоятельств, Ломаченко готов провести тренировочный лагерь в Австралии, где и должен состояться поединок с Камбососом.

"Поехать в Австралию? Мы готовы, чтобы Вася провел там тренировочный лагерь. Так мы сможем гарантировать, что бой состоится, ведь границы могут закрывать и открывать. Предположим, что бой состоится в мае. Тогда уже в марте Ломаченко начнет готовиться к нему в Австралии", – подытожил он.

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