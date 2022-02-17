Сразу два боя: новые детали потенциальной дуэли Ломаченко с абсолютным чемпионом мира
Источник:ютуб-канал The 3 Knockdown Rule
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), высказался о потенциальном поединке своего подопечного с абсолютным лидером легкого веса Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), раскрыв некоторые подробности сделки.
По словам Климаса, сейчас стороны обсуждают соглашение на два поединка между украинцем и австралийцем. В таком случае, если Камбосос проиграет в первой дуэли, то сможет воспользоваться правом на бой-реванш, чтобы вернуть титулы.
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У меня внутри есть предчувствие, что поединок Ломаченко – Камбосос состоится. Мы ведем переговоры о контракте на два боя, в частности если Ломаченко победит, то произойдет реванш. Со стороны австралийского правительства есть определенный интерес, поэтому мы ведем диалог. Что касается сроков, то это ориентировочно будет конец мая или июнь,
– сказал Климас.
Также менеджер украинца отметил, что для того, чтобы бой не сорвался из-за внешних обстоятельств, Ломаченко готов провести тренировочный лагерь в Австралии, где и должен состояться поединок с Камбососом.
"Поехать в Австралию? Мы готовы, чтобы Вася провел там тренировочный лагерь. Так мы сможем гарантировать, что бой состоится, ведь границы могут закрывать и открывать. Предположим, что бой состоится в мае. Тогда уже в марте Ломаченко начнет готовиться к нему в Австралии", – подытожил он.
Ломаченко пошел на уступки ради боя
- В СМИ появилась информация, что бой Хейни – Камбосос не могут организовать из-за финансовых проблем.
- Зато Ломаченко готов потерять деньги, чтобы получить шанс завоевать титулы. По предварительной информации, Василий более близок к поединку, чем Хейни.
- Эгис Климас заявил, что промоутеры Ломаченко уже сделали предложение австралийцу.