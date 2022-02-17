За словами Клімаса, наразі сторони обговорюють угоду на два поєдинки між українцем і австралійцем. У такому разі, якщо Камбосос програє в першій дуелі, то зможе скористатися правом на бій-реванш, аби повернути титули.

До слова WBO призначила Камбососу захист титулу проти Ломаченка, – журналіст

У мене всередині є передчуття, що поєдинок Ломаченко - Камбосос відбудеться. Ми ведемо переговори про контракт на два бої, зокрема якщо Ломаченко переможе, то відбудеться реванш. З боку австралійського уряду є певний інтерес, тому ми ведемо діалог. Що стосується термінів, то це орієнтовно буде кінець травня чи червень,

– сказав Клімас.

Також менеджер українця зазначив, що для того, щоб бій не зірвався через зовнішні обставини, Ломаченко готовий провести тренувальний табір в Австралії, де й повинен відбутися поєдинок з Камбососом.

"Поїхати до Австралії? Ми готові, щоб Вася провів там тренувальний табір. Так ми зможемо гарантувати, що бій відбудеться, адже кордони можуть закривати та відкривати. Припустимо, що бій відбудеться у травні. Тоді вже у березні Ломаченко почне готуватися до нього в Австралії ", – підсумував він.

Ломаченкопішов на поступки заради бою