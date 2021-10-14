Все они должны начать выступление с квалификации. Цуренко попала в список для квалификации после снятия нескольких теннисисток.

К слову Свитолина потеряла шансы на участие в Итоговом турнире WTA

Тогда как Ястремская и Калинина все еще имеют шанс попасть в основную сетку: Даяна находится на первом месте в альтернативном списке (это означает, что в случае снятия кого-то из основной сетки, именно украинка попадет туда), а Ангелина – третья в этом списке.

Среди мужчин выступит вторая ракетка Украины Илья Марченко. Он начнет в квалификации московского турнира. Украинец занял место, освободившееся после отказа россиянина Евгения Донского.

Выступали ли раньше украинцы на Кубке Кремля