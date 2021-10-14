Все они должны начать выступление с квалификации. Цуренко попала в список для квалификации после снятия нескольких теннисисток.
К слову Свитолина потеряла шансы на участие в Итоговом турнире WTA
Тогда как Ястремская и Калинина все еще имеют шанс попасть в основную сетку: Даяна находится на первом месте в альтернативном списке (это означает, что в случае снятия кого-то из основной сетки, именно украинка попадет туда), а Ангелина – третья в этом списке.
Среди мужчин выступит вторая ракетка Украины Илья Марченко. Он начнет в квалификации московского турнира. Украинец занял место, освободившееся после отказа россиянина Евгения Донского.
Выступали ли раньше украинцы на Кубке Кремля
- Квалификация Кубка Кремля-2021 начнется в субботу, 16 октября. Основная сетка – с 18 по 24 октября.
- Для трех украинок это не первое участие в Кубке Кремля. Ястремская выступала в Москве в 2017 и 2019 годах, Калинина – в 2015, 2017 и 2019. А Цуренко соревновалась на Кубке Кремля семь раз – с 2012 по 2018 годы. Ее лучший результат – выход в полуфинал в 2015-м.
- В 2019 году в одиночной сетке Кубка Кремля соревновались четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская – в основе, Ангелина Калинина и Надежда Киченок – в квалификации.
- Кубок Кремля – второй турнир WTA, который пройдет в России в 2021 году. В марте состоялся турнир WTA500 в Санкт-Петербурге, где участвовали украинки Катарина Завацкая и Надежда Киченок.