Усі вони мають розпочати виступ з кваліфікації. Цуренко потрапила в список для кваліфікації після зняття кількох тенісисток.

До слова Світоліна втратила шанси на участь у Підсумковому турнірі WTA

Тоді як Ястремська та Калініна все ще мають шанс потрапити в основну сітку: Даяна перебуває на першому місці в альтернативному списку (це означає, що у випадку зняття когось з основної сітки, саме українка потрапить туди), а Ангеліна – третя у цьому списку.

Серед чоловіків виступить друга ракетка України Ілля Марченко. Він почне в кваліфікації московського турніру. Українець зайняв місце, яке звільнилося після відмови росіянина Євгена Донського.

Чи виступали раніше українці на Кубку Кремля