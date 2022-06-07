Сравнивают с похоронами: в России планируют создать собственную Бриллиантовую лигу
Источник:NRK
Российских атлетов отстранили от престижного коммерческого турнира по легкоатлетике – Бриллиантовой лиге. Поэтому в России решили создать подобные соревнования внутри страны.
В России анонсировали турнир подобный Бриллиантовой лиге
В легкой атлетике российские спортсмены были отстранены от всех международных соревнований. Даже от участия в Бриллиантовой лиге.
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Но эта новость не пугает ни спортсменов, ни политиков страны-агрессора. Поскольку они всегда могут что-нибудь у кого-то украсть.
В России отреагировали на решение организаторов Бриллиантовой лиги отказать в выступлении спортсменам. Еще в апреле министр спорта России Олег Матицын анонсировал создание российской Бриллиантовой лиги.
Местные атлеты не слишком удовлетворены соответствующим решением, но и сказать что-либо против турнира они тоже не способны.
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала соответствующее решение Матицына. Она сравнила эти соревнования с похоронами.
Нас оставили с пустыми трибунами. Мне это не нравится. Надеюсь, легкоатлетическая ассоциация будет работать плодотворнее, чтобы привлечь зрителей, СМИ и рекламу. Некоторые называют эти соревнования ответом Бриллиантовой лиге. Но на самом деле это просто мемориал, те же пустые стадионы. Мы должны прыгать не как под похороны, а как в праздник,
– сказала легкоатлетка.
Что известно о россияне
- Ласицкене не поразил вновь турнир в России, однако осудить действия своей страны, оказавшие значительное влияние на ее спортивную карьеру, она не способна.
- Об этой спортсменке большинство украинцев уже слышали, ведь она неоднократно была замечена на фотографиях вместе с украинкой Ярославой Магучих.
- После совместного фото на Играх в Токио украинскую легкоатлетку подвергли резкой критике болельщики. Однако отдельные спортсмены и чиновники встали на ее защиту. А некоторые снова вспомнили, что "спорт вне политики".
- Однако это фото все же было неприемлемым для украинки, поскольку Магучих, формально являющийся представительницей Вооруженных сил Украины, оказалась рядом с Марией Ласицкене, капитаном российской армии.