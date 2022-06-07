Сравнивают с похоронами: в России планируют создать собственную Бриллиантовую лигу

Российских атлетов отстранили от престижного коммерческого турнира по легкоатлетике – Бриллиантовой лиге. Поэтому в России решили создать подобные соревнования внутри страны.

В России анонсировали турнир подобный Бриллиантовой лиге

В легкой атлетике российские спортсмены были отстранены от всех международных соревнований. Даже от участия в Бриллиантовой лиге.

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Но эта новость не пугает ни спортсменов, ни политиков страны-агрессора. Поскольку они всегда могут что-нибудь у кого-то украсть.

В России отреагировали на решение организаторов Бриллиантовой лиги отказать в выступлении спортсменам. Еще в апреле министр спорта России Олег Матицын анонсировал создание российской Бриллиантовой лиги.

Местные атлеты не слишком удовлетворены соответствующим решением, но и сказать что-либо против турнира они тоже не способны.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала соответствующее решение Матицына. Она сравнила эти соревнования с похоронами.

Нас оставили с пустыми трибунами. Мне это не нравится. Надеюсь, легкоатлетическая ассоциация будет работать плодотворнее, чтобы привлечь зрителей, СМИ и рекламу. Некоторые называют эти соревнования ответом Бриллиантовой лиге. Но на самом деле это просто мемориал, те же пустые стадионы. Мы должны прыгать не как под похороны, а как в праздник,

– сказала легкоатлетка.

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