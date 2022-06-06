Сине-желтый пьедестал в далеком Марокко

Ярослава Магучих не дает шансов своим соперницам на втором этапе Бриллиантовой лиги. Компанию на пьедестале в этот раз нашей "Королеве высоты" составила еще и Ирина Геращенко, пишет 24 канал.

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Также за награды крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике сражалась Юлия Левченко. Украинки просто порвали оппоненток в прыжках в высоту.

Первой среди наших прыгунок борьбу за медали прекратила Левченко. Юлия легко взяла 1.80 и 1.85. Но с высотой в 1.90 не справилась. Левченко стала седьмой с результатом 1:85. Юлия поделила эту позицию с соперницей из Швеции.

В финальную четверку пробились четыре прыжка, среди которых было две украинки. Геращенко не смогла покорить планку на высоте 1.96, потому остановилась на втором месте с результатом 1.93.

Остальные соперницы Магучих, австралийка Никола Олиследжерз и Надежда Дубовицкая из Казахстана тоже не взяли высоту 1.96. Что не скажешь о Ярославе, которая гарантировала себе "золотой дубль" на Бриллиантовой лиге.

Напомним! Ярослава Магучих торжествовала на предварительном этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. Украинка взяла планку на высоте ровно два метра. Этот результат стал самым лучшим в этом сезоне в мире.

Драматическая развязка

К счастью, оба оппонента Ярослава не смогли опередить и результат Геращенко, ведь Ирина использовала меньшее количество попыток.

На этом Магучих в статусе победительницы этапа в Рабате не остановилась. Ярослава перенесла планку на 2.01, но покорить эту высоту 20-летней уроженке Днепра не суждено.

Ярослава Магучих – триумфаторка Бриллиантовой лиги в Рабате. Ирина Геращенко стала второй из прыжков в высоту. Вот такой сине-желтый пьедестал подарили нам легкоатлетки. Приятно, когда украинский флаг поднимается выше других.

Тройку призером замкнула австралийка Никола Олиследжерз.

Призерки по прыжкам в высоту (в метрах)

Ярослава Магучих (Украина) – 1.96 Ирина Геращенко (Украина) – 1.93 Никола Олиследжерз (Австралия) – 1.93

Украина была представлена ​​в прыжках с шестом, где соперничала Марина Килипко. Этот этап Бриллиантовой лиги пропускала лидер страны по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук.